Incendio nella notte a Porto Cesareo, a fuoco una Fiat Punto in Via Mozart

Nottata movimentata per residenti e turisti di Porto Cesareo, quella appena trascorsa.

Le lancette dell’orologio segnavano esattamente la mezzanotte, quando, in Via Mozart, un’autovettura, una Fiat Punto del 1998, per cause ancora da chiarire ha preso improvvisamente fuoco.

Ad accorgersi dell’incendio una famiglia leccese in vacanza nella cittadina jonica che ha immediatamente lanciato l’allarme. I primi a intervenire sono stati i residenti della zona che con un estintore hanno cercato di domare il rogo.

Poco tempo dopo sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno completato le operazioni di spegnimento e successivamente si sono messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso. Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, anche se sembrerebbe che non si sia trattato di un gesto doloso e che il mezzo si sia incendiato a causa di un guasto o un difetto.

Sul luogo anche il primo cittadino della località rivierasca, Silvia Tarantino.

Le fiamme hanno distrutto l’autovettura e annerito marciapiede e muro dell’abitazione nei pressi dei quali era parcheggiata. Nessun danno, fortunatamente per una Toyota Rav4 parcheggiata dietro.