Tre auto in fiamme nel Salento. Notte di fuoco a Lecce, Leverano e Carmiano

La notte scorsa il Salento è stato scosso da una serie di incendi che hanno coinvolto diverse autovetture. Ben tre episodi distinti si sono verificati nei comuni di Lecce, Leverano e Carmiano, tenendo impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco.

Il primo allarme è scattato intorno all’1:00 in Via Gioacchino Ungaro, nel capoluogo. Le fiamme hanno avvolto una Smart, propagandosi poi a un’altra vettura, anch’essa una Smart, parcheggiate in strada.

Poco dopo, intorno alle 2:15, una Fiat Panda è andata a fuoco in Via F.lli Rosselli a Leverano. A seguire, intorno alle 3:45, una Ford Fiesta è stata interessata dalle fiamme in Via Villafranca a Carmiano.

Le squadre dei Caschi Rossi, intervenute tempestivamente sui luoghi degli incendi, sono riuscite a domare le fiamme e a mettere in sicurezza le aree interessate.

Le cause che hanno originato i roghi sono al momento oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Non si esclude alcuna ipotesi.