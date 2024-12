Fiamme nella notte a Matino e Guagnano, a fuoco due auto e un’abitazione

È stata una nottata molto impegnativa quella trascorsa dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, chiamati a intervenire in due comuni.

Il primo intervento a Matino, in Via Trieste, dove, poco dopo le ore 1.20 un incendio ha interessato due autovetture parcheggiate, nei pressi del civico 39. Le vetture coinvolte sono una Fiat Punto e una Fiat Idea. Le operazioni hanno consentito l’estinzione delle fiamme e la messa in sicurezza dell’area, evitando ulteriori danni a cose o persone.

Trascorse poche ore, alle 03.24, una squadra, proveniente dal distaccamento di Veglie, è intervenuta in via Liguria n.2 a Guagnano, presso un’abitazione sita al primo piano, interessata da un incendio. I Caschi Rossi, hanno provveduto all’estinzione delle fiamme, all’eliminazione di ogni focolaio residuo e alla ventilazione degli ambienti.

In entrambi i casi sono in corso le indagini per stabilire le cause che hanno generato gli accadimenti.