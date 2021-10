Incendio a Muro leccese, le fiamme distruggono due auto. Si indaga

L’orologio aveva da poco segnato le 18.30 quando è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per un incendio a Muro Leccese. Le fiamme partite da una Audi A4 parcheggiata poco distante da un supermercato, si erano propagate alla vettura vicina, una Bmw X4. I Caschi gialli, giunti sul posto, hanno domato il rogo che ha distrutto le due auto di proprietà dei titolari dell’attività commerciale.

Insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Maglie, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Muro Leccese che con i colleghi del NOR della compagnia di Maglie hanno dato il via alle indagini, ancora in corso. Per cercare di ricostruire l’accaduto, gli uomini in divisa hanno acquisito le immagini delle Telecamere di Video-Sorveglianza installate nella zona. Il sospetto, ancora da confermare, è che si tratti di un gesto doloso. Per questo si spera che nei video possano essere stati immortalati particolari utili per capire le cause del rogo che ha causato danni da quantificare.