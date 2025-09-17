Auto in fiamme nel parcheggio di un’azienda, probabile gesto doloso

Ennesimo incendi a un’autovettura in provincia di Lecce.

Un’altra auto è stata distrutta dalle fiamme in quello che si sospetta essere un incendio doloso . Questa volta, il rogo ha colpito una Peugeot 208 all’interno dell’area di sosta dell’azienda Deghi, sita sulla via per San Cesario. L’episodio, avvenuto intorno alle 7:30 del mattino.

Le fiamme, divampate poco prima dell’apertura al pubblico, hanno avvolto rapidamente l’automobile, di proprietà di un dipendente dell’azienda già presente sul posto per l’inizio del turno di lavoro. La natura dell’incendio lascia pochi dubbi: si tratta di un atto volontario.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale è stato cruciale per evitare il peggio. Le squadre antincendio hanno lavorato per le fiamme e mettere in sicurezza la zona, scongiurando che il fuoco si propagasse alle vetture vicine e causando danni maggiori.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Lecce, che hanno subito avviato le indagini per risalire all’autore del gesto. L’obiettivo principale è raccogliere ogni elemento utile per fare chiarezza su quanto accaduto. L’area, infatti, è dotata di telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso l’intera sequenza dell’evento.

Le registrazioni sono ora al vaglio degli inquirenti, allo scopo di individuare il responsabile e il movente dietro il gesto.