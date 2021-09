Fiamme nella notte in Piazzale Genova a Lecce, completamente distrutta una Mercedes

Ancora non si conoscono le cause che hanno portato ai fatti e, come sempre, spetterà agli inquirenti stabilirle con esattezza, anche se al momento non si esclude alcuna pista. Compresa quella dolosa.

Ancora un’autovettura in fiamme nel capoluogo. Nella nottata appena trascorsa, in Piazzale Genova, a Lecce, per motivi ancora da chiarire è andata a fuoco una Mercedes Classe B di proprietà di un residente della zona.

Non appena ci si è accorti di quanto stesse avvenendo, immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce che hanno provveduto a spegnere il rogo.

Con loro anche gli uomini delle Forze dell’Ordine che, insieme ai caschi rossi, al termine delle operazioni di spegnimenti, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza cosa possa aver causato lo svilupparsi dell’incendio. Al momento, ripetiamo, nulla è scartato, compreso il l’atto doloso.

Il mezzo è andato completamente distrutto, mentre non si registrano danni ad altre macchine.