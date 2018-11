Fiamme nella zona 167, brucia una Opel parcheggiata in strada

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 18.00 quando nella zona 167 di Lecce è scoppiato un incendio. A bruciare, ancora una volta, è un’auto. Del resto, non è il primo caso in Salento e non sarà neanche l’ultimo. Questa volta è toccato ad una Opel parcheggiata in piazzale Siena.

L’odore inconfondibile di bruciato e il fumo che si è sprigionato dalla vettura hanno immediatamente “allarmato” i residenti che, senza esitazione, hanno composto il 115. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme prima che divorassero completamente il mezzo.

Una volta spento il rogo, che ha causato diversi danni soprattutto alla parte anteriore del veicolo, i «Caschi rossi» del comando provinciale hanno effettuato un sopralluogo per tentare di accertare la natura del gesto. È difficile, almeno per il momento, comprendere le cause del rogo e come si sia sviluppato.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della sezione Volanti che hanno avviato le indagini.