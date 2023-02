L’auto prende fuoco sulla Galatina-Copertino, mamma e figli si mettono in salvo

L’orologio aveva da poco segnato le 20.00 quando i vigili del fuoco di Gallipoli sono stati chiamati ad intervenire per un’auto in fiamme. Nulla a che fare con gli incendi di vetture che “movimentano” le notti salentine. Ad essere avvolta dal fuoco, questa volta, era stata una Fiat 500, su cui viaggiava una mamma con i suoi due figli. Per fortuna, hanno fatto in tempo a scendere, prima che le fiamme prendessero il sopravvento.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la famiglia si trovava sulla strada provinciale che collega Galatina a Copertino, quando l’auto alimentata a Gpl ha preso fuoco. La donna al volante ha capito subito che doveva allontanarsi con i due figli che erano con lei e così ha fatto, prima dell’intervento dei caschi gialli che hanno messo in sicurezza la zona e spento l’incendio che ormai aveva quasi distrutto l’utilitaria.

L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento provinciale di Gallipoli ha permesso di evitare conseguenze ben più gravi.