Incendio nella notte a Racale, a fuoco una Fiat Bravo rubata

Nella notte nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 4.15, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce sono intervenuti nel comune di Racale, Donna Palmain località, a seguito di una segnalazione di un incendio che aveva coinvolto un’autovettura.

Il rogo, che ha interessato un’auto, una Fiat Bravo in stato di abbandono, è avvenuto in un’area di aperta campagna alla periferia del comune. Nonostante i tempestivi soccorsi, il fuoco ha completamente distrutto il veicolo.

Le prime indagini condotte dai militari del Norm dei Carabinieri della Compagnia di Casarano hanno svelato il fatto che l’auto è risultata essere di provenienza furtiva.

L’intervento dei Caschi Rossi ha permesso di estinguere completamente l’incendio e di bonificare l’area, impedendo ulteriori danni all’ambiente circostante.

L’operazione si è svolta senza ulteriori incidenti e ha impedito che il rogo potesse estendersi oltre la zona già compromessa.

Sono in corso le indagini per stabilire le cause che hanno causato i fatti