Fiamme nella notte a Nardò, vanno a fuoco un’auto e due scooter

Ancora non si sa se si sia trattato di un gesto doloso o l’incendio si sia sviluppato per cause accidentali e come sempre spetterà agli inquirenti stabilirlo.

Le lancette dell’orologio avevano superato da poco le ore 23.00, quando, a Nardò, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli, è stata chiamata a intervenire nella Zona 167, in Via XX Maggio, dove, un’autovettura, una Fiat Panda, di proprietà di un 42enne del posto, era stata avvolta dalle fiamme.

Giunti sul posto i Caschi Rossi, hanno prontamente domato il rogo che, ha interessato anche due scooter, una Vespa e un Beverly, parcheggiati nelle vicinanze.

L’irraggiamento termico provocato dalle fiamme ha danneggiato anche una struttura adibita a bagni pubblici e il prospetto di una palazzina di piani 4 di proprietà dello Iacp

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, hanno messo in sicurezza la zona e i mezzi coinvolti.

Sul luogo, anche i militari dell’Arma dei Carabinieri che, insieme agli uomini del distaccamento gallipolino, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire la causa dell’accadimento. Utili alle investigazioni, potrà essere la visione di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.