Paura sulla Monteroni-Porto Cesareo, auto in marcia prende fuoco. Madre e figlia illese

Sono stati momenti di vera e propria paura quelli che hanno vissuto una mamma e sua figlia nella mattinata di oggi.

Intorno 7.30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce è intervenuta sulla Strada Provinciale 19, nel tratto che collega Monteroni e Porto Cesareo, per spegnere un incendio che ha coinvolto un’autovettura.

Il veicolo era condotto da una donna, con la figlia seduta sul lato passeggero. Durante la marcia, la conducente ha percepito un forte odore di benzina e ha prontamente fermato il mezzo. Pochi istanti dopo, l’auto ha preso fuoco.

Fortunatamente, non si segnalano conseguenze fisiche per entrambe. I Caschi Rossi sono intervenuti rapidamente, domando le fiamme e mettendo in sicurezza l’area circostante, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per le persone presenti.

L’intervento si è concluso senza ulteriori incidenti.