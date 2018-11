Surbo, entra in un’auto e dà fuoco ai sedili. Rintracciato il responsabile grazie alle immagini di videosorveglianza

Uno scherzetto certamente poco gradito nella notte di Halloween. Nella tarda serata di ieri, a Surbo si è verificato un incendio d’auto il cui autore è stato rintracciato velocemente dai carabinieri.

I militari della locale stazione, infatti, sono riusciti a dare un volto a colui che ha appiccato fuoco al mezzo: si tratta di F.S. 48enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo si è recato in via Galilei e, dopo essersi avvicinato ad una Opel Corsa di proprietà di un 26enne di Surbo, l’ha aperta forzando il portellone posteriore. Poi, si è introdotto nel mezzo e, utilizzando un accendino, ha appiccato il fuoco ai sedili. Il 48enne si è dileguato subito dopo.

Sono così intervenuti i carabinieri con i Vigili del Fuoco di Lecce ed hanno constatato quanto accaduto perché le fiamme si erano già quasi auto estinte.

È apparsa evidente l’azione dolosa e i militari si sono attivati per individuare l’autore, setacciando il territorio e acquisendo le immagini di alcuni impianti di video sorveglianza.

Grazie ai video l’autore è stato riconosciuto e rintracciato. E’ scattata la denuncia con l’accusa di danneggiamento seguito da incendio. Si indaga per conoscere i motivi del gesto che non sono stati ancora chiariti.

Incendio d’auto anche a Lecce

Anche nel capoluogo, personale del N.O.R.M. della Compagnia carabinieri di Lecce e della Stazione di Santa Rosa è intervenuto in via Cerrate poiché per cause in corso di accertamento si è sviluppato l’incendio di una Fiat Panda di un 78enne, pensionato leccese.

Le fiamme hanno interessato marginalmente anche una Fiat 500 parcheggiata accanto. L’incendio è stato domato dai vigili del Fuoco di Lecce.