A Taurisano, incendio distrugge due auto e danneggia abitazione

Un incendio di origine ancora da chiarire ha tenuto impegnati i Vigili del Fuoco nelle prime ore del mattino. Il rogo, divampato intorno alle 5:00, ha coinvolto due autovetture parcheggiate nel porticato di un’abitazione in Corso Umberto I a Taurisano.

Le fiamme, si sono rapidamente propagate, danneggiando parte della facciata e due infissi dell’abitazione. Le autovetture, una Ford Fiesta e una Volkswagen Golf, sono state completamente distrutte dall’incendio.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Caschi Rossi del Comando di Lecce, che hanno lavorato incessantemente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Grazie al loro pronto intervento, è stato possibile evitare che l’incendio si propagasse ad altre abitazioni e causasse danni maggiori.

Le cause che hanno originato l’incendio sono ancora al vaglio degli inquirenti. Non si esclude alcuna ipotesi. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dei fatti.