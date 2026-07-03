Paura nella notte nel comune di Trepuzzi, dove un violento rogo ha distrutto un’autovettura e minacciato alcune abitazioni. Intorno alle ore 3:00, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce è dovuta intervenire d’urgenza in via Grazia Deledda, nei pressi del civico 2, a causa dell’incendio di un’auto.

Il bilancio dei danni: distrutta una Fiat Punto

Al momento dell’arrivo dei soccorritori, le fiamme avevano già completamente avvolto una Fiat Punto, riducendola in cenere. Il calore e la forza del rogo non hanno risparmiato l’ambiente circostante.

La facciata dell’abitazione adiacente è stata gravemente annerita e danneggiata; gli infissi e citofono della casa parzialmente distrutti e la rete elettrica compromessa.

Per quest’ultimo motivo, si è reso necessario anche il tempestivo intervento del personale di Enel Distribuzione, che ha lavorato per il ripristino immediato dell’alimentazione elettrica nella zona.

L’intervento dei soccorsi: I Vigili del Fuoco hanno spento rapidamente il rogo e messo in sicurezza l’intera area, evitando che il fuoco si propagasse ulteriormente ai palazzi vicini, scongiurando conseguenze peggiori.

Indagini in corso

Sul luogo dell’accaduto sono giunti tempestivamente i militari della Stazione Carabinieri di Trepuzzi, supportati dai colleghi della Stazione Carabinieri di Veglie. I militari dell’Arma hanno avviato i primi rilievi per far luce sulla dinamica dell’evento.

Al momento, le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento e nessuna pista viene esclusa.