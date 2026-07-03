La Puglia si prepara a vivere un’estate da record. Secondo i dati diffusi da HomeExchange, la più grande community mondiale dedicata allo scambio casa, la regione registra un sorprendente +57% di scambi già pianificati rispetto allo scorso anno. Un risultato che conferma la crescita costante del turismo “lento”, autentico e sostenibile, sempre più scelto dai viaggiatori europei e italiani.

Lecce supera Bari: il Salento guida la classifica delle mete più richieste



La sorpresa arriva dalla classifica delle destinazioni pugliesi più amate dagli “exchangers”. Per l’estate 2026, infatti, Lecce conquista il primo posto, superando Bari e confermando il fascino sempre più forte della costa salentina. La città barocca e il suo territorio costiero attraggono un numero crescente di viaggiatori in cerca di autenticità, mare e cultura mentre al secondo posto il capoluogo resta un punto di riferimento per chi cerca una meta vivace, ben collegata e ricca di storia. Sul terzo gradino del podio Martina Franca, la perla della Valle d’Itria, si conferma tra le preferite grazie al suo patrimonio barocco, ai borghi dell’entroterra e alle tradizioni locali.

La Puglia, con il suo +57%, si colloca tra le regioni italiane più dinamiche nella crescita degli scambi casa, insieme ad Abruzzo (+105%), Calabria (+88%) e Umbria (+63%). La regione supera anche le grandi isole, con Sicilia ferma a +45% e Sardegna a +19%.

Un turismo europeo che sceglie lentezza, comunità e sostenibilità



Il fenomeno dello scambio casa continua a conquistare un pubblico sempre più ampio. Il 60% dei viaggiatori proviene dal resto d’Europa, in particolare da Francia e Spagna, mentre cresce anche il turismo domestico: sempre più italiani scelgono di scambiare la propria abitazione per vivere vacanze più consapevoli e meno costose.

HomeExchange sottolinea come questo modello di viaggio contribuisca a ridurre il sovraffollamento delle destinazioni più battute: ogni arrivo corrisponde infatti alla temporanea partenza di un residente, favorendo un equilibrio naturale nei flussi turistici.

Lo scambio casa diventa così una scelta di vita: un modo per immergersi nelle comunità locali, condividere esperienze, rallentare i ritmi e scoprire territori con un approccio più rispettoso e circolare.

La Puglia come modello di turismo autentico



In questo scenario, la Puglia si conferma una delle regioni più capaci di interpretare la nuova idea di viaggio: autenticità, identità, comunità e paesaggi unici. Dal Salento alla Valle d’Itria, passando per le città d’arte e i borghi dell’entroterra, la regione offre un mosaico di esperienze che si sposano perfettamente con la filosofia dello scambio casa.

L’estate 2026 si annuncia dunque come una delle più vivaci degli ultimi anni: la Puglia e il Salento volano, e lo fanno grazie a un turismo che non cerca solo una destinazione, ma un modo diverso di vivere il viaggio.