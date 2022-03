Incendio colpisce una Fiat Idea a Nardò, fiamme domate dai Vigili del Fuoco. Si indaga

Al momento sono ancora in corso le investigazioni per stabilire con esattezza come siano andati i fatti e quale sia stata la causa, ma nel Salento, un’altra autovettura è andata a fuoco.

Nella serata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 22.45, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli, sono stati chiamati a intervenire a Nardò, dove, in Via 25 Aprile, un’auto, una Fiat Idea di proprietà di un 38enne, era stata colpita da un incendio.

Non appena giunti sul posto, i Caschi Rossi hanno prontamente domato il rogo, facendo sì che non si propagasse ulteriormente, interessando altri mezzi o le abitazioni presenti in zona.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, si sono messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e stabilire con esattezza le cause che hanno portato all’accadimento.

La macchina è andata totalmente distrutta.