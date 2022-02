Fiamme nella notte a Ugento, a fuoco una Smart e una Fiat Panda

Dopo l’incendio che nella tarda serata di sabato ha interessato due autovetture a Copertino, un’Alfa Romeo e una Fiat, nella nottata appena trascorsa, un altro rogo ha colpito due mezzi.

Le lancette dell’orologio segnavano cinque minuti alle 24 circa, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli è stata chiamata a intervenire nel comune di Ugento, in via Aldo Moro, per un incendio che aveva colpito una Smart. Le fiamme hanno interessato anche una seconda auto, una Fiat Panda parcheggiata nelle vicinanze. Entrambi i mezzi sono di proprietà di un 49enne.

Una volta sul posto i Caschi Rossi hanno domato il rogo e, successivamente, si sono messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e gli accertamenti per stabilire con esattezza le cause che hanno portato all’accadimento.