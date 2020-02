Rogo nella notte in Via Antonio dell’Abate a Lecce, a fuoco due auto. Gesto doloso, si cerca il colpevole

Non si placa il fenomeno degli incendi ai danni di autovetture in Salento e, soprattutto, quel che preoccupa di più, è che si tratti, nuovamente, di un’azione dolosa.

Nella serata appena trascorsa, infatti, in Via Antonio dell’Abate a Lecce, nei pressi del Rione Castromediano e di Parco Tafuro, una persona, ha dato fuoco a due autovetture, una Audi TT e una Ford Kuga di proprietà di una donna del posto.

I mezzi erano parcheggiati fuori dall’abitazione, quando, sono state cosparse di liquido infiammabile e date alle fiamme. Non appena ci si è accorti di quanto stesse avvenendo sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo. Con loro anche gli agenti della Squadra Volante della Questura di Lecce. A stabilire la natura dolosa del gesto il ritrovamento di tracce di liquido infiammabile sulle auto e le immagini del sistema di videosorveglianza che hanno ripreso il piromane.

La proprietaria ha commentato l’episodio con un post sul profilo faceboook in cui si legge: “Perchè viviamo in un Mondo dove alcuni ‘esseri’ non conoscono altro che violenza e distruzione. Dove la delinquenza mette in atto ed in mostra il suo potere, infimo e codardo. IO ANCORA DI PIÙ COMBATTERÒ IL MALE !!! GUERRIERA SI DI AMORE E POSITIVITÀ!”.

La parte anteriore delle macchine è andata totalmente distrutta e anche lo stabile nei pressi del quale sostavano ha subito danni e, nello specifico, un annerimento delle pareti.

Un altro incendio a San Pio

un altro rogo si è verificato in Via Vannini nel Quartiere San Pio, questa volta però, si tratta di un incendio del tutto accidentale. Il mezzo ha improvvisamente preso fuoco e ha colpito due altre macchine parcheggiate. Anche in questo caso a per svolgere le operazioni di spegnimento, sono giunti i Caschi Rossi.