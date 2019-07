Brucia nella notte un’autovettura in Via Gidiuli a Lecce. Non si esclude alcuna pista, indagini in corso

Un nuovo episodio incendiario a Lecce. Ancora un’autovettura andata a fuoco nel capoluogo.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca l’una di notte, quando, in Via Gidiuli, una parallela di Viale Taranto nel capoluogo, per cause ancora da chiarire, una macchina, una Fiat Punto, è stata divorata dalle fiamme.

I residenti della strada, non appena si sono resi conto di quanto stesse accadendo, hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono prontamente intervenuti i Caschi Rossi che hanno domato il rogo.

Sul luogo dell’accadimento anche i militari dell’Arma dei Carabinieri. Non appena terminate le operazioni di spegnimento gli uomini della “Benemerita”, coadiuvati dai Vigili del Fuoco si sono prontamente messi all’opera per scoprire le cause. Attualmente le indagini sono in corso, ma non si esclude alcuna pista.

Il mezzo è andato quasi totalmente di distrutto. A subire i danni maggiori il parabrezza posteriore. Le lingue di fuoco, fortunatamente, non hanno interessato auto o edifici posti nelle vicinanze.

Lo scorso 19 luglio, un’altra macchina, di proprietà di un caposquadra dei Vigili del Fuoco, era stata vittima di un incendio in Via San Cesario nel capoluogo. In quel caso a subire numerosi danni la parte anteriore del mezzo.