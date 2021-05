Fiamme nella serata a Porto Cesareo, a fuoco la Mercedes di una ristoratrice. Si indaga

Ancora non si conosce la natura, se si sia trattato di un episodio accidentale, oppure di un gesto di natura dolosa e, come sempre, spetterà agli inquirenti stabilire le cause.

Fiamme nella serata di ieri a Porto Cesareo, in Via Giovanni Pascoli, dove, poco dopo le 22.00, per cause ancora da chiarire, ripetiamo, è andata a fuoco un’autovettura.

Si tratta di una Mercedes Classe A, di proprietà di una donna, titolare del ristorante “L’Aragosta”, che non appena si è accorta di quanto stesse accadendo ha lanciato l’allarme.

Sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Veglie che hanno domato le fiamme. Le operazioni di spegnimento si sono concluse intorno alle 22.30. Il mezzo è andato totalmente distrutto e il fuoco ha annerito l’asfalto devo l’auto di fabbricazione tedesca era parcheggiata e il muro di una villetta.

Sul luogo anche i Carabinieri della Stazione locale e i colleghi di quella di Nardò che insieme ai caschi rossi hanno compiuto tutti i rilievi per stabilire con esattezza a cosa sia stato dovuto l’avvenimento. Utili alle investigazioni potranno essere le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.