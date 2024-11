Nuovo incendia ad auto nel Salento, a Casarano due mezzi distrutti

Una notte di fuoco a Casarano quella appena trascorsa.

Le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli sono intervenute in via Oriani per domare un incendio che ha completamente distrutto due autovetture e danneggiato la facciata di un’abitazione.

Le vetture coinvolte, una Nissan Qashqai e una Renault Megane, sono state avvolte dalle fiamme, che si sono propagate rapidamente. Nonostante il tempestivo intervento dei Caschi Rossi, le auto sono andate completamente distrutte.

L’incendio ha inoltre causato danni al prospetto dell’edificio adiacente alle autovetture. Le fiamme hanno bruciato parte della facciata, creando un’immagine di devastazione.

Le cause che hanno originato l’incendio sono ancora al vaglio delle autorità competenti.