Fiamme nella notte a Gallipoli, a fuoco un’auto. Si indaga sulle cause

Ancora un incendio nel Salento che ha colpito un’autovettura.

Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 24.00, quando, a Gallipoli, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale, è stata chiamata a intervenire in Via Orvieto, in quanto, un’autovettura, una Renault Modus, era stata colpita da un incendio.

I Caschi Rossi, una volta ultimate le operazioni di spegnimento, si sono prontamente messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e stabilire con esattezza le cause che hanno portato all’accadimento.

Sul luogo del rogo, anche gli uomini delle Forze dell’Ordine. Al momento non è esclusa alcuna pista, compresa quella dolosa.

Utili alle investigazioni, potrà essere la visione delle immagini di eventuali videocamere di sorveglianza presenti in zona.

Il mezzo ha riportato gravi danni, soprattutto nella parte anteriore.