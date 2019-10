Fiamme all’alba in Via Potenza, a fuoco un’autovettura. Indagini in corso

A pochi giorni dall’incendio che ha distrutto un’autovettura in Via Pistoia, a Lecce si registra un nuovo rogo, che ha avuto come oggetto una macchina.

Alle prime luci dell’alba di oggi, le lancette dell’orologio avevano superato da poco le ore 6.00, all’inizio di Via Potenza, nelle vicinanze del Parco Madre Teresa di Calcutta, sempre nel capoluogo e sempre nella Zona 167, per cause ancora da chiarire, un’auto, una Fiat 500 L, ha preso fuoco.

Ad accorgersi di quanto stesse avvenendo i residenti della zona che immediatamente hanno allertato i soccorsi. Poco dopo l’allarme sul posto sono intervenuti i Caschi Rossi che hanno domato le fiamme, impedendo che queste coinvolgessero i mezzi parcheggiati nelle vicinanze, ma il rogo ha causato l’annerimento di un muro che costeggiava la macchina. Notevoli danni, invece, ha subito la parte anteriore della 500 che è andata totalmente distrutta.

Sul posto anche i militari dell’Arma dei Carabinieri che, in collaborazione con i Caschi Rossi, hanno svolto tutti i rilievi del caso. Utili alle investigazioni potranno essere i filmati di eventuali telecamere di videosorveglianza posizionate in zona.