Fiamme all’alba a Casalabate, brucia un’auto nel cortile di una villetta. Indagini in corso

Ancora non sono chiare le cause che hanno portato ai fatti, ma un nuovo incendio ha colpito un’autovettura in Salento.

Alle prime luci della mattinata di oggi, in Via Volpe, a Casalabate, nel cortile di una villetta, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto, una Fiat Grande Punto ha preso fuoco.

Non appena è giunta la segnalazione al numero di emergenza 115, sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, che in breve tempo hanno domato le fiamme.

Sul luogo dei fatti, anche i Carabinieri che, una volta terminate le operazioni di spegnimenti, insieme ai Caschi Rossi, si sono messi prontamente all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e stabilire con esattezza le cause che hanno portato al rogo.

Allo stato dei fatti non è esclusa alcuna pista, compresa quella dolosa.

Il mezzo è stato completamente distrutto dall’incendio, mentre, sembrerebbe che l’abitazione non abbia riportato danni.