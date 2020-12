Il boato e poi le fiamme: a fuoco due auto nella periferia di Lecce

Due scoppi, il forte boato, e poi le fiamme. Pomeriggio di alta tensione questo pomeriggio nella periferia est di Lecce dove, nel giro di pochi minuti, sono andate distrutte due automobili a causa di altrettanti roghi.

Stessa zona, stesso arco temporale, ma non è chiaro al momento se i due episodi possano essere collegati tra loro. Ma andiamo con ordine.

L’orario indicava circa le ore 19.30 quando i residenti di via Martino Marinosci, piccola strada che si immette in Viale Giovanni Paolo II, hanno udito chiaramente uno scoppio e non ci hanno messo molto tempo a capire da dove provenisse. Un’auto, parcheggiata all’altezza del civico 37, è stata raggiunta dalle fiamme e nel giro di pochi minuti il fuoco ha avvolto l’abitacolo.

Ancora ignote le cause dell’evento: potrebbe essere stato un fatto accidentale, oppure un atto doloso. Fatto sta che nel giro di pochi istanti si sono precipitati sul posto i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale che a stretto giro di tempo hanno domato il rogo.

Dell’auto però non è rimasta che una carcassa incenerita.

Subito dopo in Piazzale Cuneo

Meno di 10 minuti e anche un’altra autovettura prendeva fuoco in Piazzale Cuneo, zona a ridosso dello stadio di “Via del Mare”, non molto lontano da via Marinosci.

Qui ad essere stata avvolta dalle fiamme è stata una Mercedes, andata anche questa distrutta. Anche in questo caso sul posto sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco e una pattuglia dei Carabinieri per verificare l’accaduto ed attivare le indagini.