Fiamme nella notte nel parcheggio del supermarket, a fuoco l’auto di un agente di Polizia Locale

Dopo le fiamme che hanno colpito l’altro ieri un’autovettura in Via Saponaro a Lecce, un altro rogo, questa volta a Ugento, ha distrutto una macchina di proprietà di un agente di Polizia Locale del posto. Ma se nel caso del capoluogo, ancora non si conoscono le cause, questa volta gli inquirenti non hanno dubbi sulla natura dolosa del gesto.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca l’una, quando, nel parcheggio del supermercato Lidl, ignoti hanno appiccato il fuoco al mezzo del Vigile Urbano, una Skoda Superb, per poi fuggire via facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto, non appena lanciato l’allarme sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme. Con loro anche i Carabinieri della Stazione locale che, insieme ai Caschi Rossi si sono messi immediatamente all’opera per stabilire con esattezza le modalità con cui sono state appiccate le fiamme.

Utili alle investigazioni potranno essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.