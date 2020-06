In fiamme autovettura in Via Saponaro a Lecce, secondo caso a distanza di pochi mesi

Ancora non si conoscono le cause che hanno portato all’accadimento e, come sempre, spetterà alle Forze dell’Ordine stabilirlo.

Nella serata di ieri, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 22.00, per cause ancora da chiarire, a Lecce, in Via Saponaro, un’autovettura, una Renault Clio di proprietà di una residente, ha preso fuoco.

Non appena ci si è accorti di quanto stesse accadendo, sul posto, sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e con loro anche i militari dell’Arma.

A distanza di mesi è questo il secondo caso di rogo ai danni di un mezzo di autotrasporto nella zona. Il 14 novembre, infatti, stessa sorte era toccata a un furgone.

Non appena arrivati sul posto i Caschi Rossi hanno domato il fuoco e, successivamente, insieme ai Carabinieri, hanno avviato i riscontri per stabilire con esattezza le cause che hanno portato al divampare delle fiamme.

Le lingue di fuoco hanno totalmente distrutto la parte anteriore macchina ma, fortunatamente, non hanno coinvolti le auto parcheggiate nelle vicinanze.