Fiamme nella notte in Via Saponaro a Lecce, a fuoco un furgone. Si indaga per risalire alle cause

Non è stata una notte tranquilla quella trascorsa dai residenti di Via Saponaro a Lecce, quella appena trascorsa.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca l’1.00, quando, nella strada – una traversa di Via Lupiae, a pochi metri dal luogo dove ieri una donna 81enne ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto – per cause ancora da chiarire, un furgoncino, un Renault Berlingo, ha preso fuoco.

Non appena gli abitanti si sono resi conto di ciò che stesse accadendo hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco che hanno domato l’incendio.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, i Caschi Rossi, insieme agli uomini delle Forze dell’Ordine, si sono messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e stabilire con esattezza le cause che hanno fatto divampare le fiamme.

Il mezzo ha riportato danni nella parte anteriore e l’incendio ha coinvolto, se pur in maniera minima, una Toyota Aygo, parcheggiata a fianco.