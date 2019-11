Travolta da un’auto mentre attraversa la strada in Via Lupiae, perde la vita 81enne

Dopo l’incidente avvenuto questa mattina sulla Tangenziale Est di Lecce, un nuovo sinistro si registra, sempre nel capoluogo salentino. Nel pomeriggio di oggi, in Via Lupiae, subito dopo lo svincolo per Via Pitagora e nei pressi del parcheggio retrostante a un noto ipermercato che ha l’affaccio principale in Viale della Libertà, per cause ancora da chiarire, un’autovettura, un Toyota Aygo, ha investito una donna 81enne.

L’impatto con l’autovettura è stato devastante. L’anziana signora, Wanda Petrelli, ha riportato fratture multiple, un trauma cranico ed è in stata condotta a sirene spiegate al Vito Fazzi in condizioni di incoscienza. Le sue condizioni sono apparse si da subito critiche e dopo poco tempo, è deceduta a causa dei traumi riportati.

Sul posto non appena lanciato l’allarme sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno dapprima svolto i primi soccorsi in loco, per poi trasportare la signora in codice rosso presso il nosocomio di città. Insieme a loro anche gli agenti del Corpo di Polizia Locale che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e ascoltato i testimoni che hanno assistito al sinistro. L’autovettura a causa dell’incidente ha riportato danni al parabrezza anteriore.

Saranno gli accertamenti del caso a stabilire i motivi dell’impatto. La povera donna era comunque incosciente quando è giunta al Vito Fazzi.