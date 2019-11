Con due bambini a bordo perde il controllo ed esce fuori strada, tragedia sfiorata sulla Tangenziale Est

Il pensiero è andato subito ai bambini che erano a bordo della vettura che conduceva. Tanta paura per una giovane mamma che nella mattinata di oggi, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è uscita fuori strada.

Fortunatamente il sinistro non ha coinvolto altre autovetture e, l’uscita dalla carreggiata, non ha comportato gravi danni.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi in loco, per poi condurre la conducente e i due bambini presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per accertamenti. Sono tutti in buone condizioni.

Sul luogo dell’accadimento anche i Vigili del Fuoco e gli agenti di Polizia Stradale che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato al sinistro. Utile alle investigazioni potrà essere l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito.

Gli uomini della Polstrada, sono stati impegnati a regolare il traffico rimasto congestionato dall’incidente.