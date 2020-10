Incendio sulla Campi Salentina-Lecce: in fiamme un autobus. Nessun passeggero a bordo

Doveva essere un sabato un sabato come un altro per chi percorre la stessa tratta a bordo di un mezzo di trasporto, tanti studenti pendolari o lavoratori. Si vede da lontano il fumo scaturito da un incendio sulla Strada Statale 7 Ter, nelle scorse ore. A prendere fuoco è stato un autobus FSE che da Campi Salentina stava andando in direzioni di Lecce, all’altezza della rotatoria vicina all’ingresso del capoluogo barocco.

Sul posto si sono subito recati i Vigili del Fuoco del Comandi di Lecce per placare le fiamme. Ancora ignote le dinamiche dell’incendio. Intanto, la viabilità sulla S.S. 7 Ter è stata fortemente ridotta a causa delle fiamme. L’intervento dei vigili del Fuoco ha permesso la rapida estinzione dell’incendio, evitando ulteriori danni.

Al momento in cui si è verificato l’incendio, per fortuna, non c’erano passeggeri a bordo.