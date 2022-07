Fiamme nella notte in Piazza Sant’Eufemia a Tricase, a fuoco una Volkswagen Golf

Al momento gli investigatori battono tutte le piste percorribili, compresa quella dolosa.

Ancora fiamme nel Salento, nella nottata appena trascorsa, quando le lancette dell’orologio segnavano le 3.45, a Tricase, in Piazza Sant’Eufemia, una squadra del distaccamento locale dei Vigili del Fuoco è stata chiamata a intervenire, in quanto una Volkswagen Golf di proprietà di una donna del posto, aveva preso fuoco.

Giunti sul luogo del rogo i Caschi Rossi, hanno dapprima domato le fiamme e successivamente, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri, compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato al divampare delle fiamme, per poi mettere in sicurezza la zona.

Al momento, ripetiamo, tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, compresa quella che si sia trattato di un gesto doloso. Utili alle investigazioni potrà essere la visione di eventuali telecamere di videosorveglianza posizionate in zona.

A causa dell’incendio la parte anteriore del mezzo è andata totalmente distrutta. Il fuoco ha anche intaccato la macchina parcheggiata a fianco.