Fiamme in un’azienda agricola di Corigliano d’Otranto, muoiono decini di capi di bestiame

È di 40 ovini morti, oltre che a ingenti danni alle strutture, il bilancio di un incendio sviluppatosi nella giornata di ieri nel Salento.

Le lancette dell’orologio avevano superato le 16.00 quando, presso un’azienda agricola di Corigliano d’Otranto, sita sulla Strada Provinciale che conduce a Cutrofiano, sono andate a fuoco numerose balle di fieno, con le fiamme che hanno raggiunto le stalle dove erano allocati diversi capi di bestiame.

Una volta lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Comano Provinciale di Lecce e del distaccamento di Maglie, supportati da un’autobotte per il rifornimento di acqua delle pompe, che hanno impiegato diverse ore per poter domare le fiamme.

A causa del rogo sono morti circa una quarantina di ovini.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, i Caschi Rossi hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona e alla bonifica dei luoghi.

Sono in corso le investigazioni da parte dei militari dell’Arma dei Carabinieri per stabilire con esattezza le cause.