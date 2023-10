Scoppia un incendio in un’azienda agricola di Nardò fiamme raggiungono le stalle. Morti 18 bovini

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri a Nardò.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 14.30, quando, due squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Gallipoli e Veglie, con il supporto di un’autobotte, sono state chiamate a intervenire a Nardò, in Via Suor Lucia, dove, un rogo si era sviluppato all’interno di un’azienda agricola.

Le fiamme si sono propagate fino alle stalle, dove erano alloggiati gli animali, alcuni bovini, 18, per la precisione, sono morti.

Le operazioni di spegnimento sono durate fino a notte, poi, una volta terminate, i Caschi Rossi hanno messo in sicurezza la zona e gli animali, per poi, insieme alle Forze dell’Ordine, compiere tutti gli accertamenti del caso, per stabilire con esattezza la natura dell’incendio.