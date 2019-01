Incendio nell’azienda EdilColazzo, il fumo nero avvolge il cielo di Galatina

Il fumo nero visibile a distanza ha fatto comprendere subito che nulla di buono stava avvenendo. Un incendio, infatti, si è sviluppato all’interno dell’azienda Colazzo, nota impresa di materiali per l’edilizia che si affaccia sulla provinciale che da Soleto conduce a Galatina.

Sul posto si sono precipitate diverse squadre dei Vigili del Fuoco per tentare di domare le fiamme ed evitare che si propagassero creando problemi maggiori alla struttura.

Difficile, almeno per il momento, quantificare i danni arrecati dal fuoco che potrebbero essere ingenti. Per ora, è presto per fare bilanci. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, pare che le fiamme si siano propagate da alcuni pannelli fotovoltaici installati sul tetto, ma bisognerà attendere che i caschi rossi spengano le lungue di fuoco per accertare le reali cause.

Lavare frutta e verdura con la massima cura

Intanto, a seguito del rogo, con un post sulla pagina facebook ufficiale, il Comune di Soleto ha fatto sapere che Asl e Arpa hanno avviato tutti i controlli ambientali, ma chiede ai cittadini di lavare frutta e verdura con attenzione: “Si avvisano i cittadini del circondario Soleto/Galatina che a seguito dell’incendio del magazzino di materiale edile avvenuto stamane, ASL e Arpa Puglia hanno attivato tutti i protocolli per il monitoraggio dell’ambiente circostante, si invitano tutti i Cittadini per i prossimi giorni a consumare ortaggi e verdure pulite con la massima cura e accortezza.