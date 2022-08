Lecce, fiamme in un’azienda sulla provinciale. Sul posto i Vigili del Fuoco con autorespiratori

Mattinata di fuoco per un’azienda salentina che, ancora adesso, è scenario di un incendio. L’azienda, che opera nell’ambito del recupero dei rifiuti, si trova a Lecce, sulla strada provinciale 92 via Trepuzzi.

Risale alle 11 di questa mattina l’intervento dei Vigili del Fuoco che si sono immediatamente recati sul posto per cercare di domare le fiamme. Insieme alla squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce, sul posto anche un’autobotte e un mezzo adibito per il trasporto di autorespiratori.

Le operazioni degli uomini in divisa, per cercare di spegnere l’incendio, sono ancora in corso.