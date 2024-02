Divampa un incendio in un bar di Torre Chianca, si indaga sulle cause

Le cause che hanno determinato i fatti sono ancora in fase di accertamento e come sempre spetterà agli inquirenti stabilirle.

Fiamme nella serata di ieri a Torre Chianca. Poco dopo le 20.00, infatti, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, è stata chiamata a intervenire nella marina leccese, in quanto, in Via Ficuli, la zona esterna di un bar era stata colpita da un incendio.

L’intervento ha richiesto anche l’invio di un’autobotte, per garantire una risposta ancora più efficace alla situazione.

Giunti sul luogo i Caschi Rossi hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento e, una volta completatele, hanno proceduto alla messa in sicurezza dell’area coinvolta, scongiurando ulteriori danni.

Sono ancora in corso le attività di indagine al fine di stabilire con esattezza le cause che hanno generato l’accadimento.