Fiamme nella notte a Novoli, distrutti due mezzi di una ditta di costruzioni 

L’ultimo caso si è verificato alcuni giorni fa, il 16 maggio scorso per la precisione, quando, due autovetture sono andate distrutte a Tricase ma, a distanza di una settimana esatta, il Salento è costretto a fare i conti con un nuovo incendio.

Nella nottata appena trascorsa, a Novoli, a causa delle fiamme, due mezzi di proprietà della ditta Epifani Costruzioni, con sede nella cittadina salentina sono andati distrutti.

Non appena ci si è accorti dell’accaduto è stato prontamente lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo. Insieme a loro anche i militari dell’Arma locale e quelli della Compagnia di Campi Salentina.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, Caschi Rossi e uomini della “Benemerita”, hanno avviato i riscontri per stabilire le esatte dinamiche dei fatti e le cause che hanno portato al divampare delle lingue di fuoco ma, da una prima indagine sembrerebbe che l’incendio non sia di natura dolosa.