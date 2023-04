Ancora un incendio nel Salento, a fuoco due camion e un escavatore di una ditta di Collepasso. Si indaga

Non accennano a placarsi gli incendi che colpiscono mezzi di trasporto nel Salento e, per il terzo giorno consecutivo, si è costretti a fare i conti con questo fenomeno.

Ancora non si conoscono le cause e sono in corso le investigazioni da parte degli inquirenti, ma al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa, per quel che riguarda l’ultimo avvenimento accaduto.

Alle prime luci dell’alba di oggi, mancavano pochi minuti allo scoccare delle 5.00, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, insieme ai colleghi del Distaccamento di Maglie, sono stati chiamati a intervenire a Collepasso, in Via Rita Levi Montalcini, dove, due camion e un escavatore, di proprietà di una ditta del posto, erano stati interessati dalle fiamme.

Giunti sul luogo i Caschi Rossi hanno domato il rogo e, al termine delle operazioni di spegnimento, hanno messo in sicurezza i mezzi e la zona, impedendo che si potessero sviluppare ulteriori danni.

Successivamente, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la natura dei fatti.