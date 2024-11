Camion delle giostre in fiamme ad Alliste, incendio domato dai Vigili del Fuoco

Nella notte tra il 1° e il 2 novembre, intorno alle 04:16, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce è stata allertata per un incendio divampato in via XXIV Maggio ad Alliste.

Le fiamme hanno avvolto un camion Scania, attrezzato per il trasporto di giostre, mettendo a rischio anche i numerosi veicoli parcheggiati nelle vicinanze. L’intervento tempestivo dei Caschi Rossi è stato determinante per circoscrivere il rogo e impedire che si propagasse ad altre zone.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Norm della Compagnia di Casarano , che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi.