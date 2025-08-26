Canneto in fiamme a Torre Chianca, interviene anche un Canadair

Un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio di ieri, interessando una vasta area di canneto in località Torre Chianca. L’allarme è scattato intorno alle 15:00, quando le prime segnalazioni hanno allertato i Vigili del Fuoco, immediatamente intervenuti sul posto.

Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca, si sono propagate rapidamente, rendendo le operazioni di spegnimento particolarmente complesse per le squadre a terra. La natura del terreno e la densità del canneto hanno reso difficile l’accesso.

Per far fronte all’emergenza, oltre a due squadre di Caschi Rossi, l’intervento ha visto la partecipazione del personale Arif e di numerosi volontari della Protezione Civile

Viste le difficoltà incontrate da terra, si è reso necessario il supporto aereo. Un Canadair del dispositivo aereo nazionale, decollato dalla base di Lamezia Terme, è intervenuto sul luogo dell’incendio.

Grazie all’efficace e tempestiva azione congiunta di tutte le forze in campo, l’incendio è stato circoscritto e la situazione è stata messa sotto controllo e il rogo bonificato.