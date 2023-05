Fiamme nella notte in un cantiere a Nardò, a fuoco un escavatore. Atto doloso

Dai primi riscontri svolti sembrerebbe che non ci siano dubbi e che si tratti di dolo, ma come sempre, saranno gli inquirenti a fare luce

Fiamme nella notte in un cantiere a Nardo, dove, intorno all’1.30, in Viale della Resistenza, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, sono stati chiamati a intervenire, in quanto, un escavatore, è stato oggetto di un incendio.

Dai primi accertamenti, ripetiamo, sembrerebbe si sia trattato di un gesto doloso, in quanto le Forze dell’Ordine, avrebbero trovato all’interno tracce di liquido infiammabile. Il cantiere è intestato alla ditta Savina di Veglie ed è al lavoro per demolire l’antico Gerontocomio.

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno prontamente domato il rogo, poi, una volta terminate le operazioni di spegnimenti, hanno messo in sicurezza il mezzo e la zona, per compiere, poi, tutti i rilievi del caso.

L’intervento degli uomini del distaccamento gallipolino, hanno impedito che le fiamme coinvolgessero i mezzi parcheggiati nelle vicinanze.

Sono in corso le indagini, per le quali sarà utile la visione di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.