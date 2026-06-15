Un grave incendio a un capannone di Nardò ha tenuto impegnate le forze dell’ordine e i soccorsi per gran parte della notte. Le fiamme sono divampate all’interno della zona industriale del comune salentino, richiedendo un massiccio dispiegamento di forze per evitare il peggio.

L’intervento nella notte sulla S.P. 19

L’allarme è scattato intorno alle ore 03:00, quando è stata segnalata una densa colonna di fumo proveniente dalla Strada Provinciale 19. La sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce ha inviato immediatamente sul posto quattro squadre operative.

Una volta arrivati nella zona industriale di Nardò, i pompieri hanno constatato che il rogo stava già divorando una struttura prefabbricata. L’incendio ha interessato nello specifico un capannone in stato di dismissione, al cui interno erano presenti materiali che hanno facilitato la propagazione delle fiamme.

Ore di lavoro per lo spegnimento e la bonifica

Per contenere il fronte del fuoco e proteggere le aziende adiacenti, i Vigili del Fuoco hanno dovuto schierare un contingente notevole 2 squadre operative di prima partenza e 2 mezzi di supporto (autobotti) per il rifornimento idrico.

I pompieri hanno operato ininterrottamente per diverse ore. Dopo aver domato le fiamme più alte, le squadre hanno avviato le delicate operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’intera area, terminate solo alle prime luci dell’alba.

Il bilancio dell’intervento: Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Lecce, le fiamme sono state circoscritte alla sola struttura dismessa, evitando che il rogo si estendesse ad altri capannoni attivi nella zona industriale di Nardò.

Indagini in corso sulle cause del rogo

Al termine delle operazioni di spegnimento, l’area è stata dichiarata fuori pericolo e posta in sicurezza. Al momento non si registrano feriti o intossicati.

Sono ora in corso gli accertamenti tecnici da parte del personale specializzato dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine per determinare le esatte cause che hanno originato l’incendio. Nessuna pista, al momento, viene esclusa.