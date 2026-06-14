L’estate, quella stagione che dovrebbe sapere di mare, di serate lunghe, di aria calda che si addolcisce al tramonto, oggi ha un altro odore. Quello del fuoco, del fumo che annerisce l’aria. E quando le notizie si rincorrono appana si sente il suono delle sirene lontane, una parola ritorna con una frequenza inquietante e che brucia da sola: incendi. Non è più un episodio isolato. Non è più “quel rogo in una zona sperduta”. È una sequenza. Una somma. Un’estate dopo l’altra che sembra non riuscire più a distinguersi dalla precedente se non per una costante: la conta dei focolai.

Ridurre il fenomeno al solo “caldo estivo” sarebbe troppo semplice. E soprattutto insufficiente per spiegare perché ogni anno si ripeta lo stesso schema: roghi, evacuazioni, danni e paesaggi che cambiano volto. In questi giorni il Salento sta vivendo l’ennesima emergenza incendi. Ma il punto non è soltanto quello che sta accadendo oggi. Il punto è che sembra di averlo già visto, già vissuto, già raccontato.

La sensazione diffusa è che si sia oltrepassata una soglia: quella della “normalità”.

Quando la normalità diventa inquietante

C’è un momento preciso in cui la gente smette di stupirti e inizia a preoccuparti davvero. È quando gli incendi non fanno più notizia per la loro eccezionalità, ma per la loro frequenza. Troppi. Troppo ravvicinati. Troppo simili tra loro.

Senza puntare il dito contro nessuno — perché non è questo il punto, e perché la complessità del fenomeno non si presta a semplificazioni — resta però una domanda che ritorna, insistente: è normale che siano così tanti? Perché il copione sembra ripetersi con una puntualità quasi disarmante?

Ridurre tutto al caldo estivo sarebbe una spiegazione comoda. Certamente le temperature elevate, la siccità e la vegetazione secca creano condizioni favorevoli alla propagazione del fuoco. Ma questa spiegazione, da sola, non basta a dissipare le domande, i dubbi.

Non si tratta di cercare colpe facili o nemici comodi. La realtà è più complessa e, proprio per questo, più difficile da affrontare. Incendi che partono in orari sospetti. Focolai in aree sempre più vicine ai centri abitati. Emergenze che si susseguono con una rapidità che rende davvero difficile riuscire a gestire l’urgenza. E poi c’è il fatto che sembra sche scoppi un’incendio solo quando c’è vento, quasi come se, puntualmente, il fuoco scegliesse i giorni peggiori. Chi vive il territorio lo sa bene: ci sono giorni in cui basta un soffio d’aria per cambiare tutto. La tramontana, in particolare, diventa quasi una parola che si pronuncia con cautela, come se fosse un presagio più che un fenomeno meteorologico. Il vento, certo, non accende i fiammiferi. Aiuta solo a fare più danni. E questa, purtroppo, non è sfortuna. È strategia.

Se gli incendi estivi stanno aumentando — e tutto indica che la tendenza non è casuale — allora non basta più raccontarli. Bisogna chiedersi altro.

La domanda che resta aperta

Se davvero gli incendi estivi stanno aumentando — e i casi degli ultimi giorni sembrano portare in questa direzione — allora la domanda non può più essere solo “cosa è successo oggi”, ma “cosa stiamo facendo prima che succeda”.

Prevenzione, gestione del territorio, educazione ambientale, controllo e responsabilità diffusa: sono tutte parole che si ripetono spesso. Ma tra dirle e renderle efficaci c’è una distanza che ogni estate sembra mettere in evidenza in modo più netto. Entro il 31 maggio 2026, tutti i proprietari di terreni nel Salento dovevano pulire i propri fondi e realizzare fasce tagliafuoco previste dalla Legge Regionale 38/2016. Dal 1° giugno al 30 settembre è vietato bruciare residui vegetali, ma l’incuria dei terreni incolti rende la sterpaglia un innesco facile.

E allora forse il punto non è più solo raccontare l’emergenza, ma chiedersi perché continuiamo a inseguirla invece di anticiparla.

E tu cosa ne pensi?

Gli incendi estivi sono inevitabili o evitabili?

Stiamo davvero facendo abbastanza, o ci stiamo abituando troppo?

La discussione è aperta — e questa volta, più che mai, non può restare solo un commento di passaggio.