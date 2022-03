Tragedia sfiorata a Montesardo, scoppia un incendio in una casa di riposo. Cinque persone in ospedale

Sono stati momenti di paura, di vero e proprio terrore, quelli vissuti dagli ospiti di una casa di riposo di Montesardo, frazione di Alessano.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 20.00, quando, un incendio è divampato all’interno della residenza sanitaria “Gaudium” in Piazza Castello.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che le fiamme si siano originate in una stanza della struttura e in poco tempo abbiano interessato il mobilio, con il fumo che ha invaso tutto il centro.

Non appena dato l’allarme sul luogo sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase e con loro i sanitari del 118.

I Caschi Rossi, quindi, sono entrati e si sono messi all’opera per spegnere il rogo e contestualmente hanno preso il via le operazioni di evacuazione. Le fiamme, che hanno interessato un’ala della casa di riposo, sono state domate in breve tempo.

A causa dell’incendio cinque persone sono state trasportate negli ospedali di Tricase, Casarano e Gallipoli.

Al termine delle operazioni di spegnimento, Vigili del Fuoco e militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno scatenato il tutto.