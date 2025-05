A fuoco la centralina di un impianto fotovoltaico a Lecce, paura in Via Marco Basseo

Sono stati momenti di paura quelli che hanno vissuto gli inquilini di un’abitazione a Lecce.

Alle ore 13:40 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, insieme a un’autoscala, è intervenuta nel capoluogo in via Marco Basseo per un incendio che ha interessato una centralina a servizio di un impianto fotovoltaico.

Giunti sul posto, i Caschi Rossi hanno provveduto all’estinzione delle fiamme e alla conseguente messa in sicurezza dell’area coinvolta, evitando possibili conseguenze ulteriori per persone e strutture adiacenti.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

Fortunatamente, non si segnalano feriti.