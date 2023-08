Fiamme nella notte in un centro cottura di Lizzanello,  rogo domato dai Vigili del Fuoco

Sarebbe con ogni probabilità dovuto a un cortocircuito l’incendio divampato nella nottata appena trascorsa in un locale di Lizzanello.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 3.00, quando, i Vigili del Fuoco di Lecce, sono stati chiamati a intervenire in Via Vecchia Lizzanello, in quanto, i locali adibiti a centro cottura della società che gestisce la pizzeria “L’Alchimista”, erano stati avvolti dalle fiamme.

Giunti sul posto i Caschi Rossi, hanno lavorato non poco, impiegando diverse ore per domare le lingue di fuoco, terminando le operazioni nella mattinata.

Una volta domato il rogo gli uomini di “Viale Grassi”, hanno messo in sicurezza l’edificio e la zona, per poi compiere tutti i rilievi del caso.

Da una prima analisi, sembrerebbe, ripetiamo, che il fuoco sia divampato a causa di un cortocircuito dovuto al malfunzionamento della cella frigorifera.

I danni sono in fase di quantificazione, ma dalle stime iniziali sembrerebbero ingenti.