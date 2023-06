Fiamme nella notte a Sant’Isidoro, a fuoco un chiosco. Indagini in corso

Un chiosco distrutto dalle fiamme, è questo il bilancio di un nuovo incendio nel Salento.

Ancora non si conoscono le cause e spetterà come sempre agli inquirenti stabilirle, ma al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa.

Le lancette dell’orologio avevano superato le 3.00 quando, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta a Sant’Isidoro, marina di Nardò, in quanto un rogo si era sviluppato nella struttura, sita in Via Marsala.

Giunti sul posto i Caschi Rossi hanno domato le fiamme, poi, una volta terminate le operazioni di spegnimento, hanno messo in sicurezza la zona, impedendo che si sviluppassero ulteriori danni.

Sul luogo dei fatti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri, che insieme ai Vigili del Fuoco hanno compiuto tutti i rilievi del caso.

Al momento, ripetiamo, tutte le ipotesi sono al vaglio e utili alle investigazioni, potranno essere i filmati di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

A causa delle lingue di fuoco, il chiosco è andato totalmente distrutto.