Fiamme all’alba a Lido Marini, a fuoco il chiosco in legno di uno stabilimento balneare

Alle prime luci dell’alba di oggi, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 5.30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tricase è intervenuta per un incendio che ha interessato uno stabilimento balneare sito in via Pitagora, località Lido Marini, nel Comune di Salve.

Le fiamme hanno avvolto il chiosco in legno adibito al servizio bar e agli arredi da spiaggia.

L’opera di spegnimento e bonifica da parte dei Caschi Rossi, ha impedito la propagazione dell’incendio e garantito la sicurezza dell’area, evitando ulteriori danni a persone e cose.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Tricase per gli accertamenti di competenza.