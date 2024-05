A fuoco nella notte un chiosco bar a Torre San Giovanni, danneggiata la copertura di una serra

Le cause che hanno dato vita ai fatti sono in fase di accertamento e come sempre spetterà alle autorità inquirenti stabilirle, al momento, quindi, sono in corso le indagini.

Fiamme nella notte a Torre San Giovanni, poco dopo l’una, infatti, due squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Tricase e Ugento, sono state chiamate a intervenire nella marina, in quanto un incendio aveva coinvolto il chiosco bar all’interno di un’area di rifornimento carburanti.

Giunti sul posto, i Caschi Rossi, hanno constatato che il rogo si era già diffuso sul tutta la struttura. La presenza all’interno di alcune bombole di Gpl, inoltre. Hanno reso l’intervento delicato.

Le bombole, fortunatamente, sono state estratte e l’incendio è stato domato.

Il fuoco, ha danneggiato anche una parte della copertura di una serra presente nella vicinanze.

Audi in fiamme a Gallipoli

Contestualmente, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, sono intervenuti nella “Città Bella”, in via Agrigento, per fronteggiare un incendio che aveva interessato una Audi Q5 di proprietà di un 46enne.

Giunti sul posto gli uomini del distaccamento gallipolino hanno domato le fiamme e una volta concluse le operazioni di spegnimento, messo in sicurezza il mezzo e la zona, scongiurando ulteriori danni a cose o persone.

In entrambi i casi, sono in corso le investigazioni per stabilire cosa abbia potuto causare gli accadimenti.